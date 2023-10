ATP Pechino 2023, Jannik Sinner liquida agilmente Nishioka ed approda ai quarti

Prova di forza schiacciante di Jannik Sinner, che approda ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino, dopo aver rifilato un perentorio 6-2 6-0 al giapponese Yoshihito Nishioka, numero 38 della classifica mondiale. L’altoatesino ha impiegato poco più di un’ora per chiudere i conti ed approdare tra i primi otto sul cemento cinese, con l’obiettivo ancora di poter raggiungere la quarta posizione del ranking mondiale.

Sinner ha avuto un solo passaggio a vuoto ad inizio partita, poi c’è stato un assoluto dominio per l’altoatesino. Il numero sette del mondo ha vinto il 92% dei punti quando ha servito la prima (23/25) con 6 ace. Un po’ bassa la percentuale delle prime (58%), unico dato da migliorare in vista delle prossime sfide.

Il match inizia con quattro errori di Nishioka e con il break di Sinner, ma il giapponese trova l’immediato controbreak con Jannik che non sfrutta il 40-15. Nel quinto gioco l’altoatesino torna a spingere in risposta e mette in difficoltà l’avversario, che perde nuovamente il servizio. Sinner ha il pieno controllo della partita e nel settimo gioco, alla quarta palla break, trova un fantastico passante che lo porta sul 5-2. L’azzurro chiude poi nel game successivo al quarto set point sul 6-2.

Sulla scia del set vinto, Sinner parte benissimo anche nella seconda frazione. Break in apertura del numero sette del mondo, che chiude il game con un bel passante, questa volta di rovescio. Jannik non si ferma e trova un altro break nel terzo gioco, che praticamente fa calare il sipario sul match. Nishioka sparisce dal campo e Sinner si avvia agevolmente verso un perentorio 6-0.

Nei quarti di finale Sinner affronterà il vincente del match tra Holger Rune e Grigor Dimitrov. Jannik non ha mai vinto nelle precedenti due sfide con il danese, che lo ha battuto quest’anno in una pazzesca semifinale a Montecarlo. Sono due anche le sfide già giocate con il bulgaro, che si è imposto la prima volta a Roma nel 2020, mentre Sinner ha battuto Dimitrov in due set a Miami quest’anno.

Foto: LaPresse