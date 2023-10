ATP Pechino 2023, Jannik Sinner: “La condizione fisica migliora, spero di fare progressi domani”

Tutto sotto controllo per Jannik Sinner. Il numero 7 al mondo non ha fatto alcuna fatica contro il giapponese Yoshihito Nishioka, capace di portarsi a casa solo due giochi nel corso della partita. Contro di lui, ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino, ci sarà Grigor Dimitrov, che ha superato Holger Rune.

“Le cose oggi sono andate molto meglio – ha affermato Jannik in conferenza stampa – nei primi due giorni non sono stato molto bene fisicamente, ho superato il primo turno in qualche modo e poi mi sono dato un giorno libero. Ora mi sento molto meglio“. Il riferimento è al primo match cinese contro Daniel Evans, in cui è apparso in difficoltà nel terzo set.

Sinner prosegue: “Quando posso competere con una buona forma, giocare il mio tennis diventa più semplice. Oggi ho giocato bene, probabilmente devo migliorare qualcosa al servizio, ma per il resto le cose sono andate a gonfie vele. Ci sono stati dei momenti chiave nel match con Evans che mi hanno dato fiducia“.

“Oggi mi è sembrato di giocare un match indoor senza vento e con la palla più lenta rispetto ai match della mattina – continua l’azzurro – ho l’impressione che tutto dipenda dal caldo. Dopo qualche game le palline sono diventate più lente. Non ho avuto tempo per adattarmi, ma giocare il doppio mi ha aiutato“. E per chiudere, una considerazione sulla sua forma fisica: “Non sono ancora al 100%, ma sto provando ad abituarmi. Spero di fare progressi anche domani“.

Foto: lev radin / Shutterstock.com