ATP Parigi-Bercy, Lorenzo Musetti frustrato. L’emblematica frase ad un cambio di campo

Un periodo difficile per Lorenzo Musetti: la seconda parte di stagione a partire da Wimbledon è stata particolarmente difficile con sconfitte premature come allo US Open e delusioni in match sulla carta alla portata contro giocatori con classifica decisamente inferiore alla sua. Tra Basilea e Parigi-Bercy sono arrivate altre due sconfitte al primo turno, entrambe per mano di Grigor Dimitrov.

Qualche segnale incoraggiante è arrivato nella partita di ieri, considerata la reazione a fine secondo set che gli ha permesso quantomeno di portare la partita al terzo e di darsi una scossa. La settimana prossima sarà impegnato in quel di Sofia per l’ultimo torneo dell’anno prima della Coppa Davis nella quale sarà, classifica alla mano, il numero 2 dietro Jannik Sinner.

Una frustrazione evidente quella che emerge in campo da parte di Musetti, come se non riuscisse ad esprimersi come vorrebbe, situazione ricorrente in questi anni, nei quali ha alternato momenti di grande folgore ad altri di buio pesto. Sotto 6-2 3-2, sfogandosi e dialogando con Tartarini, è emerso tutto lo scoramento del carrarino attraverso queste frasi:

Lorenzo Musetti durante l’ultimo cambio campo: “Dove vado così, dove vado? Dove c***o vado?” Periodo difficile per l’azzurro, testimoniato da queste parole. pic.twitter.com/JUUCg2BgnS — Quindici Zero (@quindicizero) October 30, 2023

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer