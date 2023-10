ATP Parigi-Bercy 2023, tre italiani iscritti al tabellone principale. C’è Sinner, assente Berrettini

La lunghissima stagione del tennis è ormai agli sgoccioli e aumenta progressivamente l’attesa in vista degli ultimi appuntamenti del 2023. Uno degli eventi più importanti delle prossime settimane è indubbiamente il Masters 1000 di Parigi-Bercy, in programma a livello di tabellone principale da lunedì 30 ottobre a domenica 5 novembre e valevole come ultimo grande torneo della Road to Torino.

La competizione parigina sarà fondamentale per assegnare gli ultimi posti a disposizione per le ATP Finals, previste a partire dal 12 novembre sul campo in cemento indoor del Pala Alpitour. Ad oggi, in attesa di eventuali rinunce, sono tre gli italiani iscritti al main draw dell’ultimo 1000 stagionale: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.

Sinner, n.4 del ranking mondiale e già certo della qualificazione a Torino, giocherà a Bercy con poca pressione addosso per provare ad arrivare fino in fondo in modo da avvicinarsi nel migliore dei modi agli ultimi due impegni della sua annata. Si preannuncia un torneo difficile a livello mentale per Musetti, che deve difendere i quarti della passata edizione in cui si fermò solamente a cospetto di Novak Djokovic.

Discorso diverso per Arnaldi, alle prime esperienze nei tabelloni principali dei Masters 1000 ma con la motivazione di vincere delle partite per proseguire la sua ascesa e avvicinare la top30 al mondo. La truppa tricolore potrebbe diventare inoltre di quattro unità nel caso in cui Lorenzo Sonego dovesse superare i due turni di qualificazione del tabellone cadetto.

ENTRY LIST PROVVISORIA ATP PARIGI-BERCY 2023

1 Novak Djokovic 1 1

2 Carlos Alcaraz 2 2

3 Daniil Medvedev 3 3

4 Jannik Sinner 4 4

5 Andrey Rublev 5 7

6 Holger Rune 6 5

7 Stefanos Tsitsipas 7 6

8 Casper Ruud 8 9

9 Alexander Zverev 9 10

10 Taylor Fritz 10 8

11 Hubert Hurkacz 11 17

12 Tommy Paul 12 12

13 Alex de Minaur 13 11

14 Frances Tiafoe 14 13

15 Karen Khachanov 15 14

16 Grigor Dimitrov 16 19

Felix Auger-Aliassime 17 15

Cameron Norrie 18 16

Ben Shelton 19 20

Lorenzo Musetti 20 18

Nicolas Jarry 21 22

Francisco Cerundolo 22 21

Sebastian Korda 23 26

Adrian Mannarino 24 23

Tallon Griekspoor 25 24

Alejandro Davidovich Fokina 26 25

Jan-Lennard Struff 27 27

Sebastian Baez 28 29

Ugo Humbert 29 34

Jiri Lehecka 30 30

Tomas Martin Etcheverry 31 31

Christopher Eubanks 32 32

Borna Coric 33 28

Daniel Evans 34 33

Laslo Djere 35 36

Alexander Bublik 36 35

Mackenzie McDonald 37 38

Andy Murray 39 39

Max Purcell 40 41

Matteo Arnaldi 43 42

Denis Shapovalov 45 37

Roberto Bautista Agut 49 40

Gael Monfils 140 35 (PR)

Pablo Carreno Busta 216 18 (PR)

Foto: Lapresse