Tennis, la classifica degli italiani prima di Parigi-Bercy: il nuovo ranking ATP di Sinner e Musetti, Arnaldi top, Berrettini cresce senza giocare

La stagione del grande tennis proseguirà con il Masters 1000 di Parigi-Bercy, in programma dal 30 ottobre al 5 novembre. Vediamo nel dettaglio il ranking ATP degli italiani prima dell’ultimo torneo di categoria di questa annata agonistica. Jannik Sinner ha conservato in maniera perentoria il quarto posto nel ranking ATP, spingendosi fino all’atto conclusivo del torneo ATP 500 di Vienna: in caso di sconfitta con Daniil Medvedev resterà a quota 5.210 punti, in caso di successo contro il russo si isserà a 5.210 punti.

Lorenzo Musetti ha perso ai sedicesimi di finale a Vienna, ma è riuscito a restare in 22ma piazza con 1.640 punti. Matteo Arnaldi ha raggiunto il proprio best ranking: con gli ottavi di Vienna ha guadagnato cinque posizioni rispetto a inizio settimana e ora è il numero 41 al mondo con 1.037 punti, ad appena tredici lunghezze dalla top-40 chiusa dal britannico Andy Murray. Lorenzo Sonego ha perso l’ottavo di finale contro Sinner a Vienna e poi al primo turno delle qualificazioni di Parigi-Bercy contro Dominic Thiem. Il piemontese ha comunque guadagnato sei posizioni rispetto a inizio settimana e ora è 46mo in graduatoria.

Bisogna poi scendere in 89ma posizione per trovare Matteo Berretini, che ha annunciato la chiusura della propria stagione e la separazione dal tecnico. Il romano ha comunque guadagnato una piazza, mentre Flavio Cobolli è scivolato di tre posizioni e ora è 98mo al mondo. Fuori dalla top-100 ci sono Giulio Zeppieri, Fabio Fognini, Luciano Darderi, Luca Nardi. Di seguito il ranking ATP degli italiani prima del Masters 1000 di Parigi-Bercy.

RANKING ATP ITALIANI PRIMA DI PARIGI-BERCY (top-200)

4. Jannik Sinner 5.210 (5.410 in caso di vittoria finale a Vienna)

22. Lorenzo Musetti 1.640

41. Matteo Arnaldi 1.037

46. Lorenzo Sonego 980

89. Matteo Berrettini 682

98. Flavio Cobolli 619

130. Giulio Zeppieri 480

134. Fabio Fognini 454

140. Luciano Darderi 436

141. Luca Nardi 435

149. Andrea Pellegrino 416

158. Andrea Vavassori 398

175. Mattia Bellucci 354

184. Marco Cecchinato 340

185. Matteo Gigante 340

193. Franco Agamenone 323

196. Raul Brancaccio 318

