ATP Finals, Jannik Sinner e il precedente del 2021...da riserva al posto di Matteo Berrettini

Jannik Sinner ha staccato con largo anticipo il biglietto per le ATP Finals 2023, le sue prime “da titolare”. Infatti l’altoatesino era già stato a Torino nel 2021, ma non era riuscito a qualificarsi tra i primi otto, andando a ricoprire il ruolo di riserva in quella edizione. Il nativo di San Candido riuscì a giocare anche due partite, sostituendo l’infortunato Matteo Berrettini.

Il romano si fece male nel primo match contro Alexander Zverev, accusando un dolore agli addominali. Un infortunio che costrinse Berrettini al ritiro dal torneo, con l’entrata in gioco di Sinner. Fu una prima volta fenomenale quella dell’altoatesino, che riuscì a battere con un doppio 6-2 il polacco Hubert Hurkacz. Una vittoria bellissima tanto quanto la dedica a fine match con una frase sulla telecamera dedicata proprio a Berrettini.

Il match successivo fu contro proprio quel Daniil Medvedev che Jannik ha appena battuto nelle finali di Pechino e Vienna. Il destino di entrambi i giocatori era già scritto, con il russo già qualificato per le semifinali e con Sinner, invece, già eliminato dalla corsa per la vittoria precedente di Zverev contro Hurkacz.

Quella con Medvedev fu una sfida emozionante. L’attuale numero tre del mondo dominò il primo set per 6-0, ma poi ci fu la reazione di Sinner, che si impose al tie-break del secondo set. Medvedev cominciò anche a polemizzare con il pubblico, che ovviamente tifava per Jannik in un terzo set da brividi. Alla fine fu il russo a prendersi il tie-break decisivo, annullando anche due match point.

Sinner e Medvedev non si incroceranno subito a Torino in questa edizione, ma eventualmente solo in semifinale o finale. Sicuramente l’altoatesino si presenta nel capoluogo piemontese in grandissima fiducia e anche con il sogno di provare a vincere il torneo.

