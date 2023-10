ATP Basilea: Hurkacz e Auger-Aliassime conquistano un posto in finale

Sarà tra Hubert Hurkacz e Felix Auger-Aliassime la finale del torneo ATP 500 di Basilea. Il polacco conferma di attraversare un eccezionale momento di forma, visto che è anche reduce dalla conquista del Masters 1000 di Shanghai, mentre per il canadese è un po’ una rinascita dopo un anno davvero complicato, per quella che è la sua prima finale della stagione.

Hurkacz ha vinto una pazzesca battaglia contro il francese Ugo Humbert, imponendosi con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. Nel primo e secondo set è decisivo un unico break, mentre nella terza frazione il polacco scappa sul 5-3, ma poi non chiude al servizio, subendo l’immediato controbreak. Hurkacz ha mancato poi due match point nel decimo game, ma alla fine ha vinto il tie-break per 7-5.

Nell’altra semifinale molto meno equilibrio, ma una netta vittoria da parte di Auger-Aliassime contro Holger Rune. Il canadese si è imposto in due set per 6-3 6-2 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Un primo set che ha visto il break in apertura del nordamericano, che poi ha difeso il vantaggio. Nel secondo subito break del numero 19 del mondo, che poi ha strappato ancora il servizio nel settimo gioco, chiudendo poi il set.

La finale di Vienna può essere un’occasione importantissima per Hurkacz per avvicinarsi ulteriormente a Rune nella Race to Torino. Il polacco si porterebbe a pochissimi punti dal danese in nona posizione, giocandosi poi tutto nell’ultimo 1000 dell’anno a Parigi-Bercy.

FOTO: LaPresse