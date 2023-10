ATP Astana 2023: Adrian Mannarino rimonta Sebastian Korda ed Ã¨ campione in Kazakistan

Quasi incredibilmente, arriva a 35 anni la miglior stagione in carriera a livello di titoli per Adrian Mannarino. Il francese, infatti, supera per 4-6 6-3 6-2 Sebastian Korda nella finale dell’ATP 250 di Astana e sottrae così all’americano la possibilità di prendersi la prima gioia del 2023, mentre è invece la seconda per il transalpino, che nella prossima graduatoria mondiale sarà numero 23, a un passo dal best ranking datato 2018.

Primo set non subito di marca Korda, perché Mannarino un paio di palle break se le guadagna nel secondo game, poi i turni di servizio iniziano a diventare sempre più un affare privato di chi dee scagliare giù la palla. La svolta arriva sul 4-4, con l’americano che riesce a vincere a 15 il nono game e poi, a seguire, anche il parziale.

Sembrerebbe tutto in discesa per il figlio di Petr, che raccoglie un altro break a inizio secondo set (dopo, va detto, una dura lotta) e sale fino al 3-1. Qui, però, non è tanto la luce che si spegne quanto il perdere due game importanti a fare la differenza: se ne vanno il sesto, con quasi recupero da 0-40, e ai vantaggi l’ottavo. Mannarino ringrazia e allunga il match.

A quel punto, però, l’inerzia mentale della partita è ben più che cambiata a favore del francese, che scappa via quasi subito nel parziale decisivo (non prima di aver neutralizzato un’altra chance per Korda sullo 0-1 30-40), faticando di fatto solo nell’ultimo game. Che è quello in cui, al terzo match point, e dopo poco più di due ore, tutto finisce.

