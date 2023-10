Tennis: Lucie Safarova torna a sorpresa in campo. L’ex finalista del Roland Garros si era ritirata nel 2019

C’è chi si rivede. E c’è chi lo fa quasi nel silenzio, senza far rumore. Anche se, una volta scoperto il ritorno, il rumore lo fa. Si parla di Lucie Safarova, iscritta con wild card nel tabellone principale del torneo ITF W25 (da 25.000 dollari, in altre parole) di Reims, in Francia.

La ceca, finalista al Roland Garros 2015 e vincitrice di cinque Slam in doppio, nonché numero 1 al mondo per 6 settimane nel ranking di specialità, aveva smesso di giocare nel 2019 a seguito di numerosi problemi fisici che ormai le impedivano di avere una tranquillità in campo; l’ultimo torneo era stato proprio l’Open di Francia, in doppio.

L’evento scelto la vede affrontare la francese Yaroslava Bartashevich, classe 2005, in una zona nella quale c’è un’altra giocatrice dal buon passato, ma dal presente da reinventare: la tedesca Mona Barthel. Tra le presenti anche la rumena Patricia Maria Tig e la belga Alison van Uytvanck.

7 titoli su 17 finali in carriera in singolare, Safarova ha un record nettamente migliore in doppio, dove vanta un 15-5 e il bronzo a Rio 2016. Giunta al massimo al numero 7 del mondo in singolare, a livello di top ten affrontate ha un bilancio di 26-75. Non è mai riuscita a sconfiggere una numero 1 in carica.

