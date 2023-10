Atalanta, Roma o Fiorentina: cosa fare vedere domani TV8 in chiaro? La scelta tra Europa League e Conference League

La terza competizione europea per club è pronta a tornare in campo. Ancora qualche ora di attesa e poi tornerà la UEFA Conference League. La manifestazione vedrà impegnate moltissime squadre e, tra queste, spicca il match dell’italiana impegnata nel torneo: spicca l’incontro tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Ferencvaros di Dejan Stankovic. Una sfida interessantissima alla seconda giornata della fase a gironi tra la Viola e gli ungheresi.

L’incontro si disputerà domani, giovedì 5 ottobre, a partire dalle ore 21.00 all’interno dell’Artemio Franchi di Firenze. Nella prima giornata della competizione, i toscani, hanno pareggiato per 2-2 in trasferta contro il Genk. E adesso, nonostante l’ostico avversario, Nico Gonzalez e i suoi tenteranno di regalare una gioia ai propri tifosi. Il Ferencvaros, dal canto suo, nella partita di esordio ha vinto per 3-1 contro il Cukaricki e proverà a ripetersi. Vedremo chi la spunterà ma una cosa è certa: sarà possibile seguire il match in chiaro su TV8 e non solo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Fiorentina-Ferencvaros, match valido per l’2a giornata della UEFA Conference League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport 253, Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming avverrà su DAZN, Sky Go, NOW.

CALENDARIO FIORENTINA-FERENCVAROS

Giovedì 5 ottobre

Ore 21.00 – Fiorentina-Ferencvaros – Diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport 253, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, Sky Go, NOW

PROGRAMMA FIORENTINA-FERENCVAROS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (in chiaro), Sky Sport 253, Sky Sport Calcio (canale 202)

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW, per gli abbonati

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-FERENCVAROS

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Beltran. All. Italiano

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Mmaee, Abena, Ramirez; Abu Fani, Siger, Ben Romdhane; Marquinhos, Varga, Zachariassen. All. Stankovic

