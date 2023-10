F1 oggi, GP Qatar 2023: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 8 ottobre, andrà in scena il GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Lusail assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto delle temperature che potrebbero incidere molto sullo sviluppo della prova. Un circuito molto impegnativo per piloti e mezzi quello qatariano e una buona strategia sarà determinante.

Max Verstappen partirà dalla pole-position. L’olandese della Red Bull ha festeggiato ieri la conquista del suo terzo titolo mondiale consecutivo, visto il secondo posto alle spalle dell’australiano Oscar Piastri (McLaren) nella Sprint Race. Una stagione straordinaria quella di Max e l’intenzione è quella di concludere questo fine-settimana così importante per lui con un’affermazione chiara.

La Ferrari dovrà rimontare per puntare a delle posizioni di prestigio. Charles Leclerc scatterà dalla quinta casella, mentre lo spagnolo Carlos Sainz dalla dodicesima. La gara di ieri ha mostrato i grossi limiti della SF-23 su questa pista e, in più, l’infelice scelta delle gomme è andata a incidere ulteriormente sul rendimento della monoposto. Vedremo se oggi andrà meglio, ma per salire sul podio serve qualcosa di speciale.

Il GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara a partire dalle 21.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa a Lusail.

CALENDARIO GP QATAR F1 2023 OGGI

Domenica 8 ottobre (Orari italiani)

Ore 19.00 F1, Gara (57 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP QATAR F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della gara dalle 21.55.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro la differita della gara dalle 21.55.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 8 ottobre

Ore 21.55-00.10 F1, Gara (57 giri) – Differita in chiaro

Foto: LaPresse