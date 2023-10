A che ora Fiorentina-Ferencvaros oggi in tv, Conference League: canale, programma, streaming, formazioni

La UEFA Conference League, quest’oggi giovedì 5 ottobre, tornerà in campo con il secondo turno della fase a gironi. La terza competizione europea per club ha regalato sin dalla prima giornata tantissime emozioni e continuerà a farlo anche in data odierna. Ma soffermiamo maggiormente la nostra attenzione su Fiorentina-Ferencvaros. La Viola a partire dalle ore 21.00 all’interno dell’Artemio Franchi, dovrà vedersela contro gli ungheresi guidati da Dejan Stankovic.

I toscani di mister Vincenzo Italiano, nel corso della prima giornata di Conference, hanno pareggiato per 2-2 contro il Genk. 1 punto in classifica dopo appena una giornata (per giunta in trasferta) e la voglia di ottenere il primo +3 nella manifestazione davanti al proprio pubblico è tanta. Ma attenzione al Ferencvaros che, nella sfida di esordio contro il Cukaricki ha vinto per 3-1 e vorrà ripetere il successo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Fiorentina-Ferencvaros, match valido per l’2a giornata della UEFA Conference League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport 253, Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming avverrà su DAZN, Sky Go, NOW.

CALENDARIO FIORENTINA-FERENCVAROS

Giovedì 5 ottobre

PROGRAMMA FIORENTINA-FERENCVAROS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-FERENCVAROS

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Beltran. All. Italiano

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Mmaee, Abena, Ramirez; Abu Fani, Siger, Ben Romdhane; Marquinhos, Varga, Zachariassen. All. Stankovic

Foto: LaPresse