WTA San Diego 2023: Jasmine Paolini al via in California, possibile Bencic al secondo turno

Creazione dalla storia (molto) travagliata, il WTA 500 di San Diego ora offre punti importanti con la conclusione degli US Open. E, soprattutto, mette insieme la possibilità per giocatrici che non hanno avuto molta fortuna a New York di raggranellare punti in vista della corsa alle WTA Finals, recentemente assegnate a Cancun (Messico), con un immenso vespaio di polemiche di contorno.

Senz’altro da lodare la scelta di Jasmine Paolini, che cerca di continuare il suo percorso sfidando le migliori; in questo caso, potrebbe essere destinata a un secondo turno con la svizzera Belinda Bencic, ferma restando l’attenzione da dare a chiunque le capiterà con il ruolo di qualificata. Il suo, inoltre, è uno spot particolare, perché oltre a lei, Bencic e Sakkari ci sono solo giocatrici dal tabellone cadetto.

A guidare il tabellone è Ons Jabeur: è la tunisina una delle figure con più bisogno di riscatto dopo Flushing Meadows, anche in considerazione del fatto che nell’ultimo Slam dell’anno è rimasta subissata dalla gioventù della cinese Qinwen Zheng agli ottavi. Tante le insidie nel suo percorso: Parks, un quarto potenzialmente complesso e Sakkari-Bencic.

Dall’altra parte c’è Caroline Garcia, e per la francese la questione assume ancora più valore, visto che la sua presenza in campo a New York è durata poco più di un’ora. La sua parte è però immensamente più complessa: Sloane Stephens al secondo turno e, come se non bastasse la padrona di casa, una potenziale Jelena Ostapenko ai quarti (ma la lettone, si sa, è imprevedibile).

WTA SAN DIEGO 2023: TABELLONE

Jabeur (TUN) [1]-Bye

Parks (USA)-Potapova

Volynets (USA) [WC]-Qualificata

Kenin (USA) [WC]-Kudermetova [6]

Sakkari (GRE) [3]-Bye

Qualificata-Qualificata

Paolini (ITA)-Qualificata

Qualificata-Bencic (SUI) [5]

Haddad Maia (BRA) [7]-Fernandez (CAN) [WC]

Linette (POL)-Kostyuk (UKR)

Kalinina (UKR)-Ka. Pliskova (CZE)

Bye-Krejcikova (CZE) [4]

Alexandrova [8]-Ostapenko (LAT)

Qualificata-Collins (USA)

Stephens (USA)-Mertens (BEL)

Bye-Garcia (FRA) [2]

Foto: LaPresse