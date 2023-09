WTA Guangzhou 2023, Wang Xiyu sorprende Magda Linette in Finale e fa suo il titolo

Dalla Cina con furore. Wang Xiyu si è tolta una bella soddisfazione: la n.88 del mondo ha battuto nella Finale del WTA250 di Guangzhou (Cina) la polacca Magda Linette (n.27 del modo) per 6-0 6-2 e si è concessa il titolo nell’appuntamento di casa. Una partita senza storia nella quale la cinese, dotata di una velocità di palla superiore, non ha dato modo a Linette di orchestrare il suo tennis più di ritmo. Ne è conseguita una mattanza.

Nel primo set i turni al servizio della polacca sono all’insegna della fatica per lei. Viaggia poco la palla alla top-30 e l’asiatica non è complicato farla correre da una parte all’altra del campo. Due “cilindrate” diverse le tenniste e non è un caso che il bagel si tramuti in realtà (6-0) dopo poco più di 30′.

Nel secondo set Linette trova il modo per restare aggrappata nei primi giochi, ma Wang dal quinto game va letteralmente in fuga. Dal 2-2, la cinese infila una serie di quattro giochi a zero, suggellata dall’ultimo turno di servizio vinto a zero sullo score di 6-2.

Foto: Lapresse