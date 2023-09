WTA Guangzhou 2023: Lucia Bronzetti ai quarti, Uchijima battuta in due set

Sotto una notevole cappa di caldo che avvolge il WTA 250 di Guangzhou, Lucia Bronzetti si qualifica per i quarti di finale in terra cinese. Forte della testa di serie numero 4, la ventiquattrenne riminese supera con il punteggio di 6-3 6-3 la giapponese Moyuka Uchijima. Per lei ora una tra la belga Greet Minnen e la britannica Harriet Dart (in entrambi i casi nessun precedente).

Il vantaggio iniziale di Bronzetti, con il break a 15, viene cancellato in maniera convincente da Uchijima, che sia di dritto che di rovescio cerca e trova un buon numero di righe per andare sul 3-1. L’italiana non ci sta, spinge in risposta e si riprende il maltolto, ed è con il dritto che si rivela abbastanza efficace da dare avvio a un controparziale di tre game consecutivi, che poi diventano cinque perché nel frattempo il livello diventa più elevato e, in termini di punteggio, si traduce in un 6-3.

La nipponica riesce a chiudere il momento da sei game di fila di Bronzetti riuscendo a tenere con difficoltà per l’1-1, ma successivamente non può di nuovo tenere il maggiore livello della sua avversaria. O almeno, questo è il canovaccio fino al 4-1, perché un passaggio a vuoto della riminese consente a Uchijima di rientrare sul 4-3. L’azzurra, però, si riprende quasi subito, recupera un paio di game da situazioni complicate e, alla fine, arriva a giocare per la terza volta nel 2023 un quarto di finale WTA.

Nell’ora e mezza di gioco, va detto, per entrambe le giocatrici percentuali davvero deficitarie con le prime in campo (38,9% Uchijima, 42,9% Bronzetti). Questo perché, oltre al caldo, anche il vento ha costituito in determinate occasioni un fattore di disturbo. Le cose si sono così decise sulla seconda, con il 53,1% dell’italiana a fare la voce grossa sul 36,5% della giapponese per punti vinti.

Foto: LaPresse