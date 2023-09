ATP Zhuhai 2023, Stefano Napolitano si ferma nell’ultimo turno delle qualificazioni

Niente da fare per Stefano Napolitano. Il n.257 ATP si è fermato all’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP250 di Zhuhai (Cina) e non ha centrato l’accesso al tabellone principale. Il tennista italiano è stato sconfitto dall’australiano Luke Saville (n.313 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 16 minuti di partita. Un’affermazione netta dell’aussie che non ha dato modo al nostro portacolori di ribaltare la situazione.

Nel primo set Saville alla prima chance ha colpito. Nel secondo game Napolitano è andato sotto 30-40 e l’australiano si è fatto trovare pronto. Nei game successivi il giocatore nostrano non è stato in grado di crearsi alcuna chance del contro-break e così l’epilogo è stato sul 6-3.

Nel secondo set la musica non è cambiata e il tennista oceanico ha fatto capire che non ci fosse storia. I break nel primo e terzo game hanno fatto calare il sipario sul confronto, dal momento che Saville al servizio è stato letteralmente inattaccabile. Sul 6-2, infatti, sono arrivati i titoli di coda sul match.

Leggendo le statistiche, il 18% e 40% dei punti vinti in risposta da Napolitano e il 42% con la seconda di servizio vanno a rappresentare la cartina di tornasole del confronto dell’italiano, tenuto conto dell’82% dei quindici raccolti dall’aussie con la prima di servizio e il 60% con la seconda.

Foto: LiveMedia/Roberto Bettacchi/SportReporter