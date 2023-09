WTA Guangzhou 2023: buona la prima per Linette e Tauson. Avanzano anche Dart e Masarova

Non solo in Messico a Guadalajara, ma il circuito WTA è anche in Cina, dove è iniziato il torneo di Guangzhou. Buona la prima per la testa di serie numero uno, la polacca Magda Linette, che ha concesso un set alla britannica Jodie Burrage, imponendosi poi in rimonta con il punteggio di 6-7 6-0 6-2.

Una delle sfide più attese era quella tra la danese Clara Tauson e la ceca Linda Fruhvitova, numero sei del seeding. A qualificarsi per il secondo turno è stata Tauson, che ha superato l’avversaria in due set per 6-2 7-6.

Tra le teste di serie passano al turno successivo anche la spagnola Rebeka Masarova (5) e la belga Grace Minnen (7), che hanno sconfitto rispettivamente l’ucraina Kateryna Baindl (7-5 6-2) e la britannica Diane Perry (6-2 6-2).

Esce di scena l’americana Claire Liu, ottava testa di serie, che ha perso per 6-1 6-3 dalla russa Diana Shnaider. Avanza al secondo turno anche la britannica Harriet Dart, che ha superato la tedesca Jule Niemeier per 6-3 6-2.

