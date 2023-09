WTA Guangzhou 2023: Xiyu Wang continua la caccia al titolo in casa, Magda Linette l’altra finalista

Ha appena chiuso i battenti la giornata delle semifinali al WTA 250 di Guangzhou, in Cina. E proprio dal novero delle padroni di casa arriva una delle due finaliste, Xiyu Wang, che si troverà di fronte la polacca Magda Linette. Come si vedrà, per nessuna delle due è in ballo il best ranking nella classifica mondiale, ma i motivi d’interesse rimangono parecchi.

Per Linette non è complicato superare una versione abbastanza opaca della kazaka Yulia Putintseva, che deve arrendersi con il punteggio di 6-2 6-3. Un confronto ormai classico (nona volta), il loro, ma questo è anche il risultato più netto negli 8 anni in cui si sono spesso incrociate. Putintseva ha un’unica possibilità di girare la situazione, sul 2-2 nel secondo set con tre palle break, ma la polacca è semplicemente migliore di lei oggi.

Quanto a Wang (6-3 6-4), c’è decisamente più lotta nella sua semifinale con Greet Minnen. Palle break in cinque dei primi sei game, servizi vicendevolmente tolti nei due giochi d’apertura, e alla fine è la cinese a involarsi fino al 6-3 iniziale. La sostanza, poi, è che proprio lei infila altri quattro game in fila per volare sul 4-0 nel secondo parziale, salvo poi subire un recupero da parte della belga che però non è completo.

Per quel che riguarda Linette, sarà la caccia al terzo titolo in carriera (sei con questa le finali disputate). Prima volta assoluta invece per Wang, all’assalto del primo alloro sul circuito maggiore. In caso di successo la cinese diventerebbe numero 56, 57 o 58, mentre alla polacca toccherebbe il 23° o 24° posto (in entrambi i casi ci sono degli altri risultati che non portano certezze).

