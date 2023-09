WTA Guangzhou 2023: Bronzetti si ferma con Minnen. In semifinale Linette, Putintseva e Wang

Il torneo WTA di Guangzhou conosce le sue quattro semifinaliste. Purtroppo Lucia Bronzetti si è fermata ai quarti di finale, sconfitta in tre set in rimonta dalla belga Greet Minnen con il punteggio di 6-7 6-4 6-1 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco. La riminese era riuscita a rimontare un break di svantaggio nel primo set, vincendo poi al tie-break; mentre nel secondo è stato decisivo un unico break nel settimo gioco, con l’azzurra che poi è crollata nella terza frazione.

Continuo il cammino di Xiyu Wang, unica cinese rimasta in tabellone a Guangzhou. La numero 88 della classifica mondiale ha superato la slovacca Veronika Hruncakova con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 dopo due ore e quindici minuti di gioco.

Nella parte alta del tabellone la semifinale sarà tra Magda Linette e Yulia Putintseva. La polacca, testa di serie numero uno, ha superato i quarti di finale, superando in due combattuti set la spagnola Rebeka Masarova con il punteggio d 7-5 7-6 dopo poco più di due ore di gioco. Linette torna a giocare uan semifinale WTA dopo quella ad inizio dell’anno agli Australian Open.

Putinseva ha invece sconfitto in tre set la tedesca Tatjana Maria, terza testa di serie, per 6-4 6-7 6-0. La kazaka aveva già raggiunto le semifinali a Guangzhou nel 2018, anno nel quale era riuscita poi a giocare la finale, persa poi in due set contro Wang Qiang.

FOTO: LaPresse