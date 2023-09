WTA Guadalajara 2023, sfida tra Sakkari e Garcia in semifinale, risorge Sofia Kenin

Il torneo WTA 1000 di Guadalajara è giunto alle semifinali. Non vedremo più Martina Trevisan, che dopo aver battuto Ons Jabeur si è fatta rimontare nella notte da Caroline Dolehide, sprecando quattro match point nel secondo set e perdendo dunque una ghiotta occasione per arrivare in semifinale dove l’avrebbe attesa Sofia Kenin.

L’ex numero 4 al mondo, vincitrice degli Australian Open nel 2020, ha vinto la battaglia con Leylah Annie Fernandez, giocatrice caduta un po’ in disgrazia dopo la finale degli US Open 2021. Un braccio di ferro lungo quasi tre ore in cui ne è uscita fuori Kenin, che con questo risultato è vicinissima all’ingresso in top 30, che sarebbe sicura in caso di finale.

Rispettati i pronostici invece nella parte bassa del tabellone, dove l’altra semifinale vedrà di fronte Caroline Garcia e Marie Sakkari, numero tre e due del seeding. Per entrambe vittorie senza troppi patemi, curiosamente con lo stesso risultato, 6-3 6-4; cambia solo l’avversaria, con la transalpina che ha battuto Viktoria Azarenka e la greca che supera la sorpresa della settimana Emiliana Arango. Negli scontri diretti Garcia è avanti per tre successi a uno, con Sakkari che ha vinto l’ultimo confronto di Doha a febbraio.

WTA GUADALAJARA 2023, RISULTATI 21 SETTEMBRE

S. Kenin b. L. A. Fernandez 6-4 6-7 6-1

C. Garcia b. V. Azarenka 6-3 6-4

C. Dolehide b. M. Trevisan 3-6 7-6 6-3

M. Sakkari b. E. Arango 6-3 6-4

Foto: Pier Colombo