Vuelta a EspaÃ±a 2023, Primoz Roglic: “Felice di poter ricambiare il favore a Kuss”

Non arriva il successo finale per Primoz Roglic, ma la soddisfazione per Sepp Kuss c’è comunque. Lo sloveno della Jumbo-Visma ha messo anche oggi la causa di Sepp Kuss davanti alla sua, permettendo allo statunitense di difendere la maglia rossa alla Vuelta 2023.

In questo modo i calabroni mettono in cassaforte un gran bel record. Domani sul podio di Madrid ci saranno tre uomini della Jumbo-Visma, mai successo che una squadra monopolizzasse i primi tre posti di un Grande Giro. E per giunta, con i vincitori di Giro, Tour e, ovviamente, Vuelta 2023.

“Sono felicissimo – afferma lo sloveno –. È bello per me vedere Sepp vincere. Almeno così non tutti i media verranno da me e posso andare via prima (ride, ndr). Spero che ora se la godrà, se l’è davvero meritata. C’è sempre stato al mio fianco ed è stato per me un piacere ricambiare“.

Roglic affronta poi il discorso sul futuro: “Sto invecchiando, ma visto com’è andata questa stagione, che è stata forse la migliore, sono come il vino, che invecchiando migliora. A questo punto non vedo l’ora arrivi la prossima“.

