Vuelta a España 2023, Lennard Kämna: “Questa vittoria significa moltissimo per me, sono felicissimo”

Esulta Lennard Kämna nella nona tappa della Vuelta a España 2023. Il tedesco della BORA-hansgrohe è stato bravo a inserirsi nella giusta fuga e ha poi conquistato il successo dopo aver fatto il vuoto sulla salita finale sull’Alto Caravaca da la Cruz. Per il classe 1996 si tratta della nona vittoria in carriera, la prima alla Vuelta.

“Sono super contento – ha affermato dopo il successo Kämna, che ora può vantare una vittoria di tappa in tutti e tre i Grandi Giri -. Gli ultimi due mesi sono stati durissimi e per me questa vittoria significa moltissimo”.

Il nativo di Wedel ha poi proseguito: “Con i ventagli all’inizio è stato tutto più duro (sono andati via in dodici corridori, che sono stati successivamente ripresi dopo circa 50 km, ndr), anche portare via la fuga. Ai piedi della prima salita eravamo ancora tutti insieme, ma poi per fortuna siamo riusciti a prendere il largo. Il finale è stato insidioso, perché la salita era irregolare e continuavano ad esserci su e giù con alcuni muri”.

Il tedesco ha infine spiegato qual è stato il momento decisivo per vincere la tappa: “Dopo una curva a sinistra ho visto che avevo preso un po’ di vantaggio e poi ho spinto nella fase di rilancio successiva. Sono andato al mio limite per un paio di minuti e alla fine tutto lo sforzo che ho fatto mi ha portato alla vittoria”.

