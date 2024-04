Come sta Lennard Kämna dopo la caduta: il tedesco è ancora in terapia intensiva

I guai non arrivano mai da soli. Nella giornata che ha vissuto sulla maxi-caduta della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, con il coinvolgimento anche del danese Jonas Vingegaard, del belga Remco Evenepoel e dello sloveno Primoz Roglic, un’altra notizia scuote gli appassionati di ciclismo e ci si riferisce all’incidente che ha avuto per protagonista Lennard Kämna.

Il 27enne tedesco della BORA – hansgrohe è stato coinvolto mercoledì in un crash mentre stava svolgendo una sessione d’allenamento. Si parla del coinvolgimento di un’auto a Tenerife (Spagna) nell’episodio in questione. Il teutonico è in condizioni stabili e può comunicare, ma resta in terapia intensiva.

A questo proposito, la testata tedesca Bild ha riportato le dichiarazioni rilasciate dal General Manager della BORA, Ralph Denk: “Non ho ancora parlato con le forze dell’ordine, ma sappiamo che la responsabilità dell’incidente non è di Lennard. Dalle prime indicazioni, ho capito che l’incidente è avvenuto mentre Kämna affrontava una curva. So che è vigile e reattivo. Il colpo è stato molto duro, ma fortunatamente non è in pericolo di vita“, ha affermato Denk.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dell’atleta teutonico, tra gli attesi in vista del Giro d’Italia 2024.