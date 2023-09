Vuelta a EspaÃ±a 2023, Lennard Kaemna: “Mi sono giocato la vittoria con quella caduta sciocca”

Si chiude con diversi rimpianti la quindicesima tappa della Vuelta a España 2023 per Lennard Kaemna: il tedesco della Bora-Hansgrohe ha sbagliato una curva nella discesa finale, finendo sull’erba e cadendo. Successivamente è riuscito a rientrare sulla coppia al comando formata da Rui Costa e Santiago Buitrago, ma in volata ha pagato lo sforzo profuso in precedenza inchinandosi al portoghese.

Queste le parole del teutonico, amareggiato per non aver colto il secondo successo di tappa in questa corsa roja: “Ho avuto davvero una bella opportunità, mi ero costruito un piccolo vantaggio in discesa, poi sono caduto in maniera molto stupida in quella curva. Mi ero preso un grande rischio alla curva prima e non sono riuscito a rimanere in strada dopo“.

“Sono rimasto sorpreso dal fatto che sono rientrato e mi sono comunque giocato la possibilità di vincere, ma credo di aver perso la mia grande chance prima. Oggi sono andato molto forte, Remco Evenepoel non era riuscito a rimanere con me, ho corso bene anche dal punto di vista tattico. Un peccato non aver concluso con la vittoria“.

Foto: Lapresse