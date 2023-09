Vuelta a España 2023, Juan Sebastian Molano: “Sono davvero contento per la vittoria, la squadra è stata perfetta”

Grande colpo di Juan Sebastian Molano nella dodicesima tappa della Vuelta a España 2023. Il colombiano della UAE Emirates ha disputato una grandissima volata e ha trionfato davanti all’australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), dunque secondo, e all’olandese Boy van Poppel (Intermarché – Circus – Wanty), terzo. Il nativo di Paipa ha così conquistato il secondo successo in carriera alla Vuelta.

“Sono molto felice – ha affermato Molano dopo il successo -. Ringrazio i miei compagni per il lavoro che hanno fatto oggi, sono stati fantastici. Questa vittoria è per la mia squadra, per la mia famiglia. Ora ho vinto due tappe alla Vuelta, una l’anno scorso e una quest’anno…”

Il colombiano ha poi proseguito: “Per me questo non è stato un anno facile, ma ora sono davvero felice. Oggi la squadra ha lavorato per me. Rui (Oliveira, ndr) è stato perfetto e Marc (Soler, ndr) anche. Tutto è andato come avevamo previsto durante la riunione: all’ultima curva a sinistra saremmo dovuti essere già davanti per restare attaccati alle barriere e poter poi aprire lo sprint e così abbiamo fatto”.

Il classe 1994 ha concluso con un ringraziamento verso i tanti colombiani presenti nella zona d’arrivo: “Non pensavo che ce ne fossero così tanti di tifosi colombiani al traguardo. Vengono spesso alle gare spagnole e sono grato a loro per il loro supporto. Ho potuto sentire i tifosi urlare il mio nome. Questo successo è anche per loro e ora spero che si godano questa vittoria.”

Foto: LaPresse