Vuelta a España 2023, Enric Mas: “In squadra ci mancano gli uomini per le salite. Un peccato aver perso 1′ da Vingegaard”

Altra giornata normale per Enric Mas alla Vuelta a España 2023. Nella 16ma frazione della corsa a tappe iberica, lo spagnolo della Movistar non ha brillato particolarmente, ma ha comunque concluso insieme agli altri big con un ritardo di 1’01” dal vincitore Jonas Vingegaard e con 4” di vantaggio sull’attuale leader Sepp Kuss.

Mas comunque si aspettava qualcosa in più da questa giornata, e il suo commento post tappa non è stato proprio quello di un corridore felice: “Abbiamo la squadra migliore per la pianura, ma mancano degli elementi per la salita. È ovvio. Oggi se avessimo avuto un uomo lì davanti avremmo potuto avvicinarci alla testa della corsa, ma senza era impossibile. Senza Ruben Guerreiro (ritiratosi nella prima settimana a causa di una caduta, ndr) ce ne sono di più problemi, l’ho già detto l’altro giorno”.

Lo spagnolo classe 1994 ha poi aggiunto: “Vingegaard è un vincitore come tutti noi. Gli hanno dato metro e poi ha preso il largo. La mia idea era di partire quando è uscito Roglic, ma alla fine ho provato ad uscire dopo il tentativo di Almeida, senza però riuscirci. Alla fine sono stato con gli altri big, ma è stato un peccato aver perso un minuto da Jonas (Vingegaard, ndr)”.

