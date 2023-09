Volley, la Slovenia conquista il 3Â° posto agli Europei. Francia ko, ora Italia-Polonia per il titolo

La Slovenia ha conquistato il terzo posto agli Europei 2023 di volley maschile. I balcanici hanno sconfitto la Francia per 3-2 (25-22; 25-16; 11-25; 18-25; 15-11) al PalaEur di Roma, mettendosi così al collo la medaglia di bronzo. Dopo aver perso la semifinale contro la Polonia per 3-1, i ragazzi di coach Gheorghe Cretu sono riusciti a rialzare la testa e si sono imposti nei primi due set, poi hanno subito la rimonta dei Galletti e nel tie-break sono rimersi riuscendo così a salire sul terzo gradino del podio.

Si tratta della quarta medaglia della storia per la Slovenia, che aveva perso tre finali nelle ultime quattro edizioni dei Mondiali. La Francia, sconfitta dall’Italia per 3-0, resta giù dal podio, dove è salita per l’ultima volta in occasione del trionfo del 2015. La Slovenia è stata trascinata dagli attaccanti Rok Mozic (26 punti), Klemen Cebulj (15 punti) e Tine Urnaut (19 punti).

Coach Andrea Giani ha cambiato tanto in casa Francia, schierando titolari gli schiacciatori Earvin Ngapeth (18 punti) e Kevin Tillie (16) con Stephen Boyer opposto (8) sostituito poi da Jean Patry (12) sotto la regia di Antoine Brizard. Tra poco (ore 21.00) l’Italia scenderà in campo di fronte al proprio pubblico per affrontare la Polonia nel match che metterà in palio il titolo continentale.

Foto: Photo LiveMedia/Luigi Mariani