Volley femminile, perchÃ© il Preolimpico dell’Italia puÃ² cambiare battendo gli USA: gli scenari

L’Italia si appresta ad affrontare gli USA nel primo crocevia del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Questa sera (ore 20.45) le azzurre scenderanno in campo a Lodz (Polonia) per incrociare la corazzata a stelle e strisce in quello che sarà lo scontro diretto tra le prime due classificate della Pool C: quattro vittorie (12 punti) per entrambe, la nostra Nazionale ha concesso un set alla Thailandia mentre le americane ne hanno lasciati due per strada tra Slovenia e Corea del Sud.

Alle spalle della coppia troviamo la Germania (4 vittorie ma 10 punti, visto che i successi contro Corea del Sud e Slovenia sono arrivati soltanto al tie-break) e la Polonia (3 vittorie e 10 punti, ha perso con la Thailandia per 3-2). Ricordiamo che le prime due del girone staccheranno il biglietto per i Giochi Olimpici, a parità di successi contano i punti conquistati, poi eventualmente il quoziente set e infine il quoziente punti.

L’Italia partirà sfavorita contro le ragazze di coach Kiraly, ma ha tutti i mezzi per cercare il colpaccio. Vero che la nostra Nazionale è reduce dai deludenti Europei e che è priva di tanti elementi di lusso, ma in una partita secca può impensierire anche un’avversaria di enorme caratura e che può fare affidamento su grandi talenti come Thompson, Larson, Roberson, Ogbogu. Il preolimpico delle ragazze del CT Davide Mazzanti potrebbe sensibilmente cambiare in caso di vittoria contro gli USA.

Un successo contro le americane metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione a Parigi 2024, anche se per blindare il pass potrebbe poi essere necessario vincere anche una partita contro Germania o Polonia (molto dipenderà anche dall’esito della sfida tra le tedesche e le padrone di casa, in programma alle ore 17.30 odierne). La vittoria contro le americane potrebbe anche aprire un altro scenario: l’Italia potrebbe anche perdere le successive due partite e meritarsi ugualmente il biglietto per la capitale francese, ma a quel punto dovrà sperare che soltanto una tra USA, Germania e Polonia vinca due partite nei prossimi impegni (se lo facessero in due allora potrebbe essere necessario andare a guardare i punti raccolti).

Il programma prevede: oggi Italia-USA e Germania-Polonia, domani Italia-Germania e Polonia-USA, domenica Italia-Polonia e Germania-USA. Perdendo questa sera, l’Italia sarà chiamata quasi sicuramente a battere la Germania e poi potrebbe risultare decisivo lo scontro diretto contro la Polonia. Gli USA partiranno favoriti contro tutte le avversarie, ma i ribaltoni nel preolimpico sono dietro l’angolo e il pronostico potrebbe saltare. Come è successo questa notte in Repubblica Dominicana-Serbia.

