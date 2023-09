Volley femminile, la nuova classifica dell’Italia dopo la vittoria della Polonia: cosa cambia al preolimpico, Germania ko

L’Italia si trova al comando del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale si trova al primo posto nella Pool C con 4 vittorie (12 punti), alla pari con gli USA che affronterà questa sera in un pirotecnico scontro diretto. La Polonia si trova a 4 vittorie (12 punti) dopo il successo ottenuto al tie-break contro la Germania, che resta così a quota 4 successi (11 punti).

Le prime due classificate della Pool C, in corso di svolgimento a Lodz (Polonia), staccheranno il biglietto per i Giochi. Il preolimpico è sempre più imprevedibile e l’incontro di questa sera tra le azzurre e le americane avrà un peso specifico enorme. La nostra Nazionale dovrà poi sfidare la Germania nella giornata di sabato 23 settembre (ore 20.45) e poi la Polonia nel match conclusivo (domenica 24 settembre, ore 20.30). Domani si giocherà USA-Polonia, mentre domenica è prevista USA-Germania.

Con due o addirittura tre vittorie l’Italia sarebbe matematicamente qualificata a Parigi 2024. Con un solo successo, invece, bisognerà fare un po’ di calcoli e dipenderà chiaramente dai risultati degli altri incontri. Ricordiamo che la classifica viene determinata in base alle vittorie, in caso di parità allora si terranno in considerazione nell’ordine il numero di punti (3 per la vittoria 3-0 o 3-1, 2 per il successo al tie-break, 1 per la sconfitta 3-2), il quoziente set e il quoziente punti.

La Polonia ha perso il primo set, ha saputo vincere i due successivi, poi si è fatta raggiungere infine si è imposta al tie-break. Prova superlativa da parte della schiacciatrice Martyna Czyrnianska (27 punti, 4 muri, 2 ace) e dell’opposto Magdalena Stysiak (22 punti, 3 muri), in doppia cifra anche il martello Martyna Lukasik (17) e la centrale Agnieszka Korneluk (11). Alla Germania non sono bastate la centrale Camilla Weitzel (18) e le attaccanti Lina Alsmeier (16), Lena Stigrot (13) e Laura Emonts (13).

CLASSIFICA PREOLIMPICO VOLLEY FEMMINILE

1. Italia 4 vittorie (12 punti, 12 set vinti e 1 perso)*

2. USA 4 vittorie (12 punti, 12 set vinti e 2 persi)*

3. Polonia 4 vittorie (12 punti, 14 set vinti e 6 persi)

4. Germania 4 vittorie (11 punti, 14 set vinti e 8 persi)

5. Thailandia 2 vittorie (5 punti, 7 set vinti e 11 persi)

6. Colombia 1 vittoria (2 punti, 4 set vinti e 14 persi)

7. Corea del Sud 0 vittorie (2 punti, 6 set vinti e 15 persi)

8. Slovenia 0 vittorie (1 punto, 3 set vinti e 15 persi)

*= 1 partita in meno. Stasera (ore 20.45): Italia-USA

Foto: FIVB