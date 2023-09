Volley femminile, Davide Mazzanti: “Arriviamo al preolimpico con una lunga estate alle spalle”

Comincia domani sera il cammino dell’Italia in quel di Lodz nel torneo di qualificazione olimpica di volley femminile per Parigi 2024. Le Azzurre vogliono mettersi alle spalle il deludente quarto posto degli Europei e conquistare il pass a cinque cerchi, riservato alle prime due classificate del round robin polacco (USA e Polonia le rivali più temibili sulla carta).

Il percorso di avvicinamento della squadra non è stato dei più semplici, ma Myriam Sylla e compagne dovranno rispondere sul campo e salire di colpi rispetto alla brutta sconfitta con l’Olanda per raggiungere l’obiettivo. Il debutto delle nostre portacolori è previsto domani alle ore 20.45 contro la Corea del Sud. Davide Mazzanti ha parlato così alla vigilia del match sul sito federale, presentando il primo incontro del torneo.

“Quello che ci apprestiamo a vivere è un momento tosto ed importante, perché arriviamo all’appuntamento della qualificazione olimpica con una lunga estate alle spalle. Un percorso che finora ha prodotto tante emozioni e situazioni che adesso dovremo provare a convogliare in una settimana che per noi sarà molto importante a partire dalla sfida con la Corea del Sud”, spiega il CT azzurro.

“La Nations League è stato un bel banco di prova che ci ha insegnato a gestire tre partite consecutive sia dal punto di vista fisico che del recupero delle energie mentali. Dovremo far tesoro di questo tipo di esperienza anche perché la posta in palio sarà piuttosto pesante qui a Lodz”, conclude Mazzanti in vista del preolimpico in Polonia.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo