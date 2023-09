Il Preolimpico di volley femminile non si vedrÃ  in tv! Il motivo e come seguire lâ€™Italia

L’Italia giocherà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Lodz (Polonia) dal 16 al 24 settembre, impegnata in un round robin a otto squadre: tutte le formazioni affrontano le altre una sola volta, le prime due classificate staccano il biglietto per i Giochi.

L’impegno sarà complicato per le azzurre, che dovranno fare i conti soprattutto con USA e Polonia, senza sottovalutare Thailandia, Germania e Corea del Sud, mentre Colombia e Slovenia sono almeno due gradini sotto. Se si dovesse fallire l’aggancio a un biglietto olimpico in questa occasione bisognerà passare dal ranking FIVB che assegnerà gli ultimi cinque posti.

Il preolimpico di volley femminile non godrà però di copertura televisiva alle nostre latitudini. Nessuna emittente ha infatti acquistato i diritti per poter trasmettere gli incontri. Stando ad alcune indiscrezioni, la FIVB avrebbe chiesto cifre giudicate troppo elevate dai network nostrani. Per poter vedere le partite dell’Italia bisognerà affidarsi allo streaming a pagamento di Volleyball World Tv, al costo di 7,99 euro al mese. Saranno garantite le dirette live testuali su OA Sport.

COME VEDERE L’ITALIA NEL PREOLIMPICO DI VOLLEY FEMMINILE

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PERCHÉ IL PREOLIMPICO DI VOLLEY NON È VISIBILE IN ITALIA?

Nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti. Le richieste economiche della FIVB sono state giudicate troppo elevate.

Foto: Valerio Origo