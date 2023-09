Volley femminile, Polonia-Italia vale l’accesso diretto alle Olimpiadi

La sfida finale va in scena nell’arena di Lodz e tra Italia e Polonia non è mai una banale. Le polacche hanno dimostrato tutti i loro limiti nella prima parte di questo torneo ma oggi hanno l’ultima possibilità di dimostrare quanto valgono e l’Italia dovrà cercare di respingere l’assalto della squadra allenata da Lavarini che farà di tutto per giocare un brutto scherzo a Sylla e compagne.

Lavarini, con ogni probabilità, si affiderà a Joanna Wolosz in cabina di regia, alzatrice di Conegliano, da tutti riconosciuta come miglior palleggiatrice al mondo, mentre la possibile sostituta è Karatszyna Wenerska, palleggiatrice del DevelopRes Bella Dolina Rzeszów. In diagonale con la schiacciatrice opposta di Milano ma pronta a trasferirsi in Turchia, al Fenerbahce, Magdalena Stysiak, la cui potenziale alternativa è Monika Galkowska, lo scorso anno in forza alla Bartoccini Fortinfissi Perugia e nella prossima stagione di nuovo in patria con il Moya Radomka Lotnisko Warszawa-Radom.

In banda Martyna Lukasik, del Grupa Azoty Chemik Police, mai un’esperienza fuori dalla Polonia, e Martyna Czyrnianska che, a 20 anni, affronterà nella prossima stagione la prima avventura fuori dai confini polacchi, all’Eczabibasi Dynavit in Turchia. In panca potrebbero sedere un’altra conoscenza del campionato italiano, Olivia Rozanski, lo scorso anno a Chieri e il prossimo a Bergamo, Aleksandra Szczyglowska, in forza al KS Developres Rzeszow e Monika Fedusio, punto di forza del Grupa Azoty Chemik Police

Le centrali sono Agnieska Korneluk, in passato a Casalmaggiore e Scandicci ma dal 2020 al Grupa Azoty Chemik Police, e Magdalena Jurczyk, del KS Developres Rzeszów. In panca l’esperta 32enne Kamila Witkowska, in forza all’ŁKS Commercecon Łódź e Joanna Pacak, che indossa la maglia del BKS BOSTIK Bielsko-Biała in patria. Il libero è Maria Stenzel del Grupa Azoty Chemik Police affiancato da Agata Witkowska del KS Pałac Bydgoszcz.

Foto Fivb