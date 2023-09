Volley, De Giorgi: “Francia senza punti deboli, coprono i difetti. La ricetta dell’Italia? UmiltÃ  e consapevolezza”

L’Italia affronterà la Francia nella semifinale degli Europei 2023 di volley maschile, in programma giovedì 14 settembre (ore 21.15) al PalaEur di Roma. I Campioni del Mondo e d’Europa torneranno in campo dopo la maratona contro l’Olanda, sconfitta al cardiopalma dopo un’intensa partita conclusa al tie-break. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi potranno fare affidamento sul sostegno del proprio pubblico e cercheranno di battere ancora una volta la formidabile compagine transalpina, eliminata lo scorso anno ai quarti di finale dei Mondiali poi rivelatisi trionfali.

Il CT Fefé De Giorgi ha parlato alla vigilia dell’incontro, soffermandosi sull’avversario di turno: “La Francia è una squadra molto tecnica, non ha punti deboli in particolare. Sono squadre con cui deve mantenere un buon livello di gioco in generale e poi deve essere bravo a mettere il dito in determinati momenti della partita. Riesce a coprire un po’ tutti i difetti e riesce a difendere molto, dovremo essere disposti a giocare scambi lunghi e sofferti come contro l’Olanda. Sanno giocare le azioni lunghe e le cercano, in attacco non tirano sempre a mille, giocano contro il muro: devi prepararti a un gioco paziente e continuo“.

Il tecnico pugliese è tornato sul quarto di finale vinto al tie-break contro l’Olanda di fronte al pubblico del PalaFlorio di Bari: “Quella di ieri è stata una di quelle partite in cui non devi tirare fuori solo l’aspetto tecnico. I ragazzi sono stati dei guerrieri, non bastava più solo la aprte tecnica, ma ci è voluta una capacità di resistenza e reazione importante. Abbiamo dovuto tirare fuori il meglio da ogni punto di vista“.

Fefé De Giorgi ha poi concluso, parlando della propria squadra: “All’inizio del percorso avevamo usato due parole: umiltà e consapevolezza. L’umiltà ti porta a pensare al lavoro giornaliero e ti porta a giocare punto dopo punto sapendo soffrire. La consapevolezza, dopo aver vinto Europei e Mondiali, è che abbiamo qualità e che dobbiamo avere fiducia in tutto l’insieme di squadra. Unire queste due cose con l’entusiasmo dei ragazzi, che stanno bene insieme, ha garantito un’alchimia che dobbiamo mantenere“.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli