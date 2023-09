Volley, Daniele Lavia: “Vogliamo il pass al Preolimpico. Medaglia importante, siamo secondi in Europa”

L’Italia ha perso contro la Polonia per 0-3 nella finale degli Europei 2023 di volley maschile giocata a Roma: al termine del match, che ha visto comunque gli azzurri conquistare una meritata medaglia d’argento, si è fermato ad analizzare ai microfoni della RAI l’ultimo atto continentale Daniele Lavia.

Così l’azzurro: “Siamo noi che dobbiamo ringraziare il pubblico, nell’Europeo giocato in casa erano sempre lì a spingerci anche nei momenti di difficolta. Oggi arrivavano delle belle bordate, dal secondo set in poi sono calati alla battuta a parte Leon e noi abbiamo accelerato con la ricezione nel terzo set“.

L’analisi della partita: “Le sconfitte servono per rafforzare questo gruppo. Siamo scesi in campo senza l’atteggiamento giusto, mettiamo sempre tanta grinta, oggi abbiamo subito troppo nel primo set, poi siamo migliorati, ma non è bastato“.

Gli aspetti che hanno fatto la differenza: “Con la palla alta abbiamo fatto tanta fatica, non eravamo lucidi in copertura come di solito siamo, negli scambi lunghi avevamo troppa fretta di chiudere. Noi nella fase break siamo molto bravi, oggi anche questa fase non è riuscita“.

Occorre guardare subito al futuro: “Siamo andati con troppa voglia di chiudere il punto e certe cose non ci riuscivano come ci riescono di solito. Il girone del Preolimpico sarà tosto da affrontare. Ci brucia, però questa sconfitta ci aiuta, ora dobbiano essere bravi ad uscire dalle difficoltà“.

Il Preolimpico è alle porte: “Ora dobbiamo avere voglia di migliorare il migliorabile ed andare a staccare il pass in Brasile. Il ranking è importante lo sappiamo, c’è il ripescaggio, però noi vogliamo il pass al Preolimpico. E’ una medaglia importante, siamo secondi in Europa“.

Un’ultima battuta sul match: “Abbiamo perso una finale in cui sapevamo di poter dare qualcosa in più. Anche a noi sarebbe piaciuto festeggiare col nostro pubblico, durante l’inno avevo i brividi. Questa squadra ha dimostrato di saper lavorare tanto, questo è un argento conquistato, con un po’ d’amaro in bocca, perché volevamo l’oro“.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli