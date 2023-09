Volley femminile, Davide Mazzanti: “Metabolizzare gli Europei, siamo tornate a divertirci”

Nella prima giornata della Pool C del Preolimpico di volley femminile, scattato oggi a Lodz (Polonia), l’Italia ha superato la Corea del Sud per 3-0 (25-11, 25-20, 25-17). Nel girone unico ad otto squadre all’italiana, che prevede sette partite per ciascuna compagine, le prime due classificate si qualificheranno per le Olimpiadi di Parigi 2024, mentre gli ultimi cinque pass verranno distribuiti poi attraverso il ranking.

Al termine della netta vittoria odierna ha parlato al sito federale il CT azzurro Davide Mazzanti: “Abbiamo fatto una buona partita con tanta attenzione . Forse abbiamo perso solo un po’ di qualità in attacco nel secondo set. Adesso però dobbiamo essere bravi e rapidi nel mantenere alto il nostro ritmo di gioco e soprattutto nel gestire le energie partita dopo partita in un torneo molto serrato. Penso che dobbiamo finire di metabolizzare l’Europeo e questo Preolimpico è una grande occasione per farlo e soprattutto per crescere partita dopo partita“.

Commenta il successo anche la palleggiatrice azzurra Francesca Bosio: “Sono molto felice perché abbiamo fatto belle cose, anche se c’è qualcosa ancora da perfezionare, ma in generale siamo anche tornate a divertirci e questo è molto importante in vista dei prossimi impegni qui a Lodz. Il divertimento in campo, tornando a sentire belle sensazioni, deve accompagnare la nostra crescita in questo torneo, perché abbiamo attraversato un momento post Europeo non semplice ed ora sarà importante giocare con serenità per chiudere nel miglior modo possibile questa lunga estate“.

