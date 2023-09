VIDEO Musetti-Rinderknech 2-0, ATP Chengdu 2023: highlights e sintesi. Il toscano convince e approda in semifinale

Missione compiuta per Lorenzo Musetti. Il carrarino, impegnato nei quarti di finale dell’ATP250 di Chengdu, si è sbarazzato in due set dell’insidioso francese Arthur Rinderknech. Un duplice 6-3 lo score di un incontro gestito in maniera autorevole dall’azzurro, che ha messo in mostra alcuni colpi del suo repertorio di puro tocco.

Musetti, infatti, ha saputo alternare vincenti di varia tipologia e lo spazio ad alcune “genialate” c’è stato. Un segnale che quando tutto fila per il verso giusto, Lorenzo sa esprimersi su alto livello anche su una superficie come il cemento outdoor.

Rinderknech, da questo punto di vista, è stato irretito dal tennis dell’italiano che ha così staccato il biglietto per la semifinale dove affronterà il russo Roman Safiullin. Una partita complicata visto che il russo su questa superficie sa esprimersi bene ed è dotato di un gioco in grado di mettere in difficoltà il carrarino.

Di seguito gli highlights del match vittorioso di Lorenzo Musetti:

CLICCA QUI PER GUARDARE GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Foto: LaPresse