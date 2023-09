VIDEO Djokovic-Medvedev 3-0, Finale US Open 2023: highlights e sintesi. Il serbo vince il 24Â° Slam!

Novak Djokovic sempre più nella leggenda. Nella Finale degli US Open 2023 il serbo ha sconfitto il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 7-6 (5) 6-3 e ha conquistato il suo 24° Slam in carriera. Un dato incredibile, frutto dell’eccezionale prestazione nel nativo di Belgrado nell’atto conclusivo a New York.

Una partita in cui, specialmente nel secondo set, i due tennisti hanno raggiunto vette molto alte e bravissimo Djokovic a rimanere aggrappato alla fraziona, annullando un set point nel dodicesimo game e giocandosi il tutto per tutto al tie-break. Ancora una volta, in questo caso, è stato Nole a spuntarla, piegando la resistenza del moscovita.

Si tratta della quarta affermazione nella Grande Mela per Djokovic, che ha così festeggiato il ritorno in vetta alla classifica mondiale, potendo guardare con fiducia alla prosecuzione del percorso. Nonostante i 36 anni, le qualità dell’asso serbo sono le medesime e per gli altri sarà decisamente dura.

Di seguito il video degli highlights:

VIDEO HIGHLIGHTS DJOKOVIC-MEDVEDEV FINALE US OPEN 2023

Foto: LaPresse