Vela, nel 470 misto si scioglie la coppia composta da Giacomo Ferrari e Bianca Caruso

Con un comunicato stampa la FIV, Federazione Italiana Vela, ha fatto sapere che si è sciolto l’equipaggio del 470 misto composto da Giacomo Ferrari e Bianca Caruso: la decisione è stata resa nota alla Direzione Tecnica da parte degli stessi atleti, i quali restano comunque a disposizione per proseguire l’attività nella disciplina olimpica.

Le parole di Giacomo Ferrari: “In primis voglio ringraziare Bianca per questo percorso di due anni insieme. Con lei ci conosciamo da tantissimo tempo, da quando andavamo in Optimist. Con l’introduzione del 470 Misto, dopo Tokyo 2020, abbiamo iniziato questo progetto insieme, entrambi della Marina Militare, con grande entusiasmo e tanti obiettivi, condividendo sempre ogni più piccolo particolare. Abbiamo lavorato tantissimo sotto tutti i punti di vista, raggiungendo importanti traguardi e i risultati si sono visti: due Titoli Italiani, un secondo posto al Trofeo “Princesa Sofia”, il bronzo all’Europeo e quello ai Giochi Mondiali Militari, che rimarranno per sempre! È stata per entrambi una decisione molto sofferta, siamo amici e insieme abbiamo condiviso un progetto importante“.

I propositi di Bianca Caruso: “Il mio percorso non si ferma qui: è solo una fermata nel viaggio verso i miei obiettivi. Dei due anni passati voglio prendere tutta la parte positiva per riversarla su un nuovo progetto. Adesso devo riflettere con grande lucidità sul mio futuro, la mia motivazione è grande. Ho imparato nel corso della mia carriera che lo sport della vela è composto da molte variabili, che vanno costantemente analizzate per poter consolidare e migliorare i propri risultati. Sono convinta che all’interno di un team vincente la capacità di analizzare tutti questi dati possa davvero fare la differenza. Proprio per questo i successi e gli insuccessi non definiscono inequivocabilmente il mio valore, ma sono due facce della stessa medaglia, l’una non esiste senza l’altra“.

Il commento del Direttore Tecnico Michele Marchesini: “Il confronto con Ferrari e Caruso nelle ultime settimane è stato sincero e diretto. Abbiamo preso atto che sono venuti a mancare alcuni dei presupposti necessari per un lavoro efficace e in linea con gli obiettivi. Ferrari ha confermato la volontà di proseguire la propria campagna Olimpica in 470, privilegiando la continuità tecnica e optando per un cambio di equipaggio. In quest’ottica sono iniziati in questi giorni i test con Alessandra Dubbini. Al contempo, considero Bianca Caruso una risorsa importante per la Squadra Nazionale, una prodiera di massimo livello con un bagaglio di esperienze e una determinazione unici. Valuteremo accuratamente con lei tutti gli scenari che possano consentirle di continuare l’attività nelle classi Olimpiche“.

