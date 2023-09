Vela, Vittorio Bissaro lascia il Nacra 17 per dedicarsi esclusivamente a Luna Rossa in Coppa America

Vittorio Bissaro ha comunicato alla Federazione Italiana Vela la decisione di interrompere la campagna olimpica verso i Giochi di Parigi 2024 con il Nacra 17 (in coppia con Maelle Frascari) per concentrarsi esclusivamente sul progetto Coppa America all’interno del Team Luna Rossa Prada Pirelli. Una scelta sicuramente sofferta per il 36enne, reduce da un ottimo quinto posto ai Mondiali di Den Haag e capace di conquistare il titolo iridato nel 2019.

“Ho riflettuto molto prima di prendere questa decisione ma ritengo professionalmente sia coerente con il mio percorso nel mondo velico e coerente con l’uomo che voglio essere oggi, oltre che velista anche padre di famiglia. In questo ultimo periodo ho potuto verificare direttamente, insieme alla mia prodiera Maelle Frascari, come sia impegnativo portare avanti simultaneamente una campagna Olimpica e una di Coppa America. Riuscire ad affrontare al meglio entrambe è estremamente complesso, entrambe necessitano di grande concentrazione e programmazione per tirare fuori il massimo dalla limitata disponibilità di calendario e di energie. Provo una grande gratitudine verso la Federazione perché con il DT si è cercato sinceramente il compromesso tra questi due progetti e di inseguire il sogno incredibile di vivere queste due sfide in parallelo, ma nonostante i buoni risultati sentivo che il livello che stavo portando nei due progetti non era in linea con quello che avrei voluto dare“, spiega Bissaro.

“Per me non è facile chiudere un capitolo così intenso e significativo della mia vita, ma sono fiducioso di fare la scelta giusta. Darò, come ho sempre fatto, il meglio di me per raggiungere con Luna Rossa Prada Pirelli i traguardi che ci siamo posti in questa campagna di America’s Cup. Un grazie sincero al Presidente Ettorre perché è stato il presidente degli atleti, sempre in prima fila, così pronto ad ascoltare e a risolvere i nostri problemi, al Direttore Tecnico Marchesini con il quale ho fin da subito avuto un rapporto schietto, da cui emergeva un confronto di grande crescita umana e sportiva e al tecnico Bruni che mi insegnato così tante cose come atleta e come uomo, ma soprattutto per avermi insegnato a regatare. Ma grazie anche a tutti i tecnici e tutti gli atleti della squadra con cui ho avuto modo di confrontarmi in questi anni, da ognuno ho imparato qualcosa. Un forte in bocca al lupo ai miei compagni del Nacra ai quali auguro di poter continuare a raccogliere molti successi e a tutta la squadra italiana”, si legge nel comunicato federale.

Il Direttore Tecnico FIV Michele Marchesini ha commentato così la sua sua decisione: “L’estrema razionalità e professionalità sono da sempre le caratteristiche di Bissaro come sportivo e come uomo e, anche di fronte a un bivio importante per la propria carriera professionale, sono certo che abbia analizzato appropriatamente obiettivi e scenari. Il lavoro e la crescita di Vittorio all’interno della squadra nazionale in questi anni lo hanno portato a risultati di massimo rilievo e l’apporto che potrà dare un velista di questo livello, ora a tempo pieno, al Team Luna Rossa Prada Pirelli potrà essere decisivo per la corsa italiana all’Americas Cup. Si tratta in fondo di un travaso naturale di atleti e competenze che caratterizza le nazioni leader del movimento velico“.

Queste invece le parole di Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa Prada Pirelli: “Vittorio Bissaro è un grande velista, un professionista e un marinaio completo, che ha inanellato tantissimi risultati importanti nella sua carriera olimpica. Sono certo che avrà ponderato a lungo questa decisione che, immagino, non sarà stata affatto facile. Come Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli sono ovviamente orgoglioso di avere una risorsa come lui a tempo pieno, perché apporta un grande contributo alla nostra campagna di Coppa America. Voglio ringraziare la Federazione e la squadra nazionale per averlo ‘condiviso’ con noi in questo ultimo periodo e faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti per i prossimi Giochi di Parigi“.

Foto: Pagina FB FIV