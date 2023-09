Vela, Europei Formula Kite 2023: Riccardo Pianosi secondo dopo le prime regate, Boschetti sesto

Si è conclusa poco fa la prima vera giornata di gare agli Europei 2023 di Formula Kite (specialità della vela), competizione che mette in palio anche alcuni pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo due giorni di nulla di fatto a causa delle bruttissime condizione atmosferiche, quest’oggi il tempo finalmente non è stato ostile e ha permesso lo svolgimento di cinque regate sia in campo maschile sia a livello femminile: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nel Formula Kite maschile è partito molto bene Riccardo Pianosi, che con due vittorie di regate e tre secondi posti nella sua flotta si è preso la seconda posizione assoluta con 6 punti netti. Meglio di lui ha fatto soltanto Connor Bainbridge: il britannico ha ottenuto uno score di 1-1-3-1-5 (con il quinto posto che è poi stato scartato) e ha terminato il giovedì con lo stesso punteggio di Pianosi, ma in prima posizione per le maggiori vittorie di regata conquistate quest’oggi.

Parlando degli altri italiani, buonissima giornata anche per Lorenzo Boschetti, che con uno score di 9-4-8-3-1 è riuscito a prendersi la sesta posizione provvisoria con 16 punti netti; non benissimo invece Mario Calbucci: l’azzurro non è riuscito a mettersi in luce (22-12-37-8-19 i piazzamenti odierni) e ha terminato la prima giornata in 35 posizione.

Per quanto riguarda il Formula Kite femminile, non è stato sicuramente un bel giovedì per le italiane. La migliore è stata Maggie Pescetto, che con 25 punti netti (7-7-10-7-4) ha terminato il primo giorno in 14ma posizione. Più distanti invece Sofia Tomasoni, 20ma con 33, e Tiana Laporte, 23ma con 42. Dopo cinque regate al comando c’è la britannica Ellie Aldridge con 4 punti netti, seguita dalla francese Poema Newland con 5 e dall’altra britannica Lily Young con 8.

