Vela, Europei Formula Kite 2023: Pianosi e Boschetti primo e secondo dopo due giornate!

È terminata poco fa a Portsmouth la seconda giornata di gare agli Europei 2023 di Formula Kite (specialità della vela), competizione che mette in palio anche alcuni pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il tempo oggi è stato gentile ed ecco quindi che nelle acque britanniche si sono disputate le prime regate valide per le Gold Fleet: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Grande giornata in casa Italia per quanto riguarda la gara maschile: Riccardo Pianosi ha conquistato una vittoria di regata, due secondi posti e una quarta posizione e si è dunque confermato al comando della classifica con 10 punti netti; Lorenzo Boschetti, invece, ha ottenuto uno score di 1-5-2-1 ed è risalito incredibilmente dalla quinta alla seconda posizione con 17.

La coppia azzurra ora può dunque iniziare a sognare in grande, ma attenzione agli immediati inseguitori: al terzo posto c’è il croato Martin Dolenc con 22 punti netti, mentre subito dietro troviamo il britannico Connor Bainbridge e il tedesco Jannis Maus, entrambi con 24.

Nel Formula Kite femminile è risalita di due posizioni Maggie Pescetto (oggi 12-12-10-6), che ora si trova a un punto soltanto dal decimo posto (l’ultimo buono per entrare nelle semifinali) attualmente occupato dalla britannica Katie Dabson (52 punti netti). Più indietro invece l’altra azzurra in Gold Fleet, ovvero Sofia Tomasoni, 21ma (80). Dopo nove regate comanda la classifica la francese Poema Newland con 8 punti netti. Seconda la britannica Ellie Aldridge con 9 e terza l’altra britannica Lily Young con 18. Domani ci sarà un’altra giornata di Gold Fleet, poi domenica andranno in scena le Medal Series.

Foto: Federvela