Vela, Campionati Italiani 2023: i risultati e le classifiche generali dopo la seconda giornata

Va in archivio anche la seconda giornata dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2023 di vela, in programma nel golfo di Ancona fino a domenica 1° ottobre. Condizioni meteo ottimali nel day-2, con vento medio intorno ai 10-12 nodi in leggero calo nel pomeriggio che ha consentito lo svolgimento di tutte le prove previste nei sei campi di regata.

Nel Formula Kite femminile resta al comando Sofia Tomasoni dopo otto manche con un margine di 4 punti su Tiana Laporte, mentre nella competizione maschile il fresco campione europeo Riccardo Pianosi deve fare i conti con uno scarto pesante ma si conferma leader della generale dopo otto prove con 5 punti di vantaggio sul bronzo continentale in carica Lorenzo Boschetti.

Prosegue il testa a testa nell’iQ Foil femminile tra Marta Maggetti e Giorgia Speciale, con la campionessa del mondo 2022 che allunga leggermente e va a +4 sulla padrona di casa marchigiana dopo otto regate. Per quanto riguarda invece il windsurf maschile, un passo falso (squalifica per partenza anticipata nell’ultima manche odierna) neutralizza per il momento la fuga del campione europeo Nicolò Renna, comunque sempre in testa per 3 punti su Luca Di Tomassi.

Dominio assoluto tra i 49er per Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò, ancora a punteggio pieno con otto primi posti su otto regate disputate, mentre al femminile Alexandra Stalder/Silvia Speri hanno accumulato un margine di 8 punti su Sofia Giunchiglia/Giulia Schio e 9 su Carlotta Omari/Sveva Carraro. Grande equilibrio dopo sei prove nel 470 misto, con due equipaggi (Elena Berta/Bruno Festo e Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini) appaiati in testa ed il terzo (Benedetta Di Salle/Alessio Bellico) distante appena quattro lunghezze.

Passando al singolo maschile ILCA 7, Lorenzo Brando Chiavarini prova a scappare via con due primi ed un terzo posto parziale portandosi a +7 su Dimitri Peroni e +11 su Attilio Borio dopo sei regate totali. Situazione sempre più delineata nell‘ILCA 6 femminile, con Chiara Benini Floriani e Carolina Albano (seconda a -3) che fanno il vuoto sul resto della concorrenza si preparano ad un duello importante anche in ottica selezione olimpica per Parigi 2024.

Foto: Pagina FB FIV