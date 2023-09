Atletica: Samuele Ceccarelli ha svolto alcuni specifici allenamenti nel centro federale di Formia

Il 2023 di Samuele Ceccarelli non è ancora terminato. Dopo una lunga stagione, che lo consacrato in maniera definitiva con il meraviglioso oro europeo indoor nei 60 metri, il velocista toscano è ancora alle prese con una serie di allenamenti per continuare la sua crescita nei 100 metri.

Il nativo di Massa ha lavorato presso pistino-laboratorio del Centro di Preparazione Olimpica del CONI “Bruno Zauli” a Formia e ha svolto una serie di partenze dai blocchi ed accelerazioni, con l’obiettivo di acquisire diversi parametri relativi ai singoli passi della corsa. Inoltre sono stati verificati l’equilibrio nella spinta e poi anche la capacità di velocità con diverse modalità di corsa.

Presenti all’allenamento erano ovviamente l’allenatore di Ceccarelli, Marco Del Medico, ma anche i tecnici dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI

Il 2024 sarà un anno decisamente importante per il velocista azzurro. Infatti oltre alle amate gare indoor nei primi mesi, poi il toscano dovrà preparare gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi. Da capire poi se Ceccarelli verrà utilizzato anche in staffetta, con il quartetto azzurro che ha saputo confermarsi anche agli ultimi Mondiali di Budapest (argento con l’unico cambio tra Regali e Desalu rispetto allo storico oro di Tokyo).

FOTO: LaPresse