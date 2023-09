Vela, Italia grande protagonista con Pianosi e Boschetti agli Europei di Formula Kite. Segnali incoraggianti verso Parigi 2024

Si è conclusa nella giornata di ieri una settimana esaltante per l’Italia della vela in occasione dei Campionati Europei Open 2023 di Formula Kite, nuova classe olimpica che farà il suo debutto nel programma a cinque cerchi tra un anno ai Giochi di Parigi 2024. A Portsmouth il movimento azzurro si è confermato estremamente competitivo al maschile, portando ben due atleti sul podio continentale.

Riccardo Pianosi non è di certo una sorpresa, avendo già dimostrato in più di un’occasione il suo talento cristallino (spicca in tal senso il bronzo mondiale ottenuto nel 2021 all’età di sedici anni), ma il dominio messo in mostra nel canale della Manica è stato impressionante. Vincere da favorito non è mai semplice, ma il pesarese classe 2005 ha retto benissimo la pressione chiudendo in prima posizione le qualificazioni e poi aggiudicandosi l’oro imponendosi nella seconda prova di Finale.

Il giovane azzurro, già quinto agli ultimi Mondiali di Den Haag (risultato che ha garantito al Bel Paese la quota olimpica non nominale per Parigi), ribadisce dunque il suo status di big della specialità facendo la differenza in un contesto altamente competitivo ma privo dei tre rider più forti del Pianeta: il singaporiano Max Maeder, lo sloveno Toni Vodisek ed il francese Axel Mazella, tutti assenti a Portsmouth.

Europeo molto positivo anche per Lorenzo Boschetti, secondo nelle Opening Series e poi scavalcato dal francese Maxime Nocher nella fase finale, mettendosi al collo un significativo bronzo e salendo per la prima volta sul podio in un grande evento internazionale senior con in palio le medaglie. Un risultato comunque non così sorprendente, considerando gli ottimi riscontri dell’ultimo triennio ed in particolare il 4° posto dello scorso luglio al Test Event olimpico di Marsiglia.

Scenario meno entusiasmante come da previsioni in campo femminile, con nessuna azzurra capace di qualificarsi per le Medal Series nella rassegna continentale. Maggie Pescetto ha comunque ben figurato, lottando a lungo per la top10 e chiudendo 13ma nonostante una grave infezione ad un piede che la costringerà a sottoporsi ad un intervento chirurgico. La 22enne di origini irlandesi in ogni caso aveva già centrato il grande obiettivo di stagione, strappando il pass olimpico non nominale grazie al suo piazzamento dei Mondiali.

