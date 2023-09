US Open, Stan Wawrinka loda Jannik Sinner: “Avversario molto difficile, ho bisogno del mio miglior tennis”

Jannik Sinner domani scenderà in campo a Flushing Meadows per affrontare il terzo turno degli US Open 2023. Sul suo cammino ci sarà una vecchia conoscenza, ovvero lo svizzero Stan Wawrinka, contro cui l’altoatesino fece il proprio esordio a livello Slam nel 2019 proprio a New York, venendo sconfitto in quattro set.

Di acqua ne è passata sotto i ponti e non è un caso che negli ultimi scontri diretti, a Rotterdam e a Indian Wells quest’anno, Sinner abbia avuto la meglio. Da capire, a questo punto, come andrà questa sfida, al meglio dei cinque set.

Dopo la vittoria contro l’argentino Tomás Martín Etcheverry, Wawrinka ha lodato le qualità di Sinner in conferenza stampa: “È un tennista molto difficile da contrastare. L’anno scorso mi ha battuto due volte, ma adesso sto giocando molto meglio. In ogni caso, l’ho visto giocare ultimamente e so che sarà pieno di fiducia dopo aver vinto il suo primo Masters 1000 qualche settimana fa“, ha precisato l’elvetico.

“È una sfida complicata, so che avrò bisogno del mio miglior tennis perché lui è molto aggressivo, si muove bene ed è difficile trovare punti deboli, soprattutto su questa superficie che si adatta perfettamente al suo gioco“, ha aggiunto lo svizzero.

Foto: LaPresse