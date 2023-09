US Open, Sonego elogia Sinner: “Gioca al livello di Alcaraz e Djokovic, è migliorato tantissimo”

Niente da fare. Ci ha provato Lorenzo Sonego a opporsi alla forza e alla consistenza di Jannik Sinner nel derby tricolore del secondo turno degli US Open 2023. Sul campo del Louis Armstrong Stadium, il torinese è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto di un Sinner in grande condizione, impostosi con il punteggio di 6-4 6-2 6-4.

Sonego ha sottolineato in maniera chiara la prova del suo avversario in conferenza stampa: “Jannik è stato impressionante. Ha risposto dal primo all’ultimo punto da Dio. Io ho provato anche a variare un po’ gli angoli, ma riusciva a rispondere sempre con grande profondità ed era difficile iniziare a comandare. Nello scambio, poi, è stato superiore quando ne aveva l’opportunità, giocava con estrema incisività. Sinner è migliorato tanto rispetto all’anno scorso, lo si era già capito a inizio 2023. Devo dire che sta giocando a un livello altissimo come Djokovic e Alcaraz“.

Si è poi approfondito il discorso di come il classe 2001 del Bel Paese, andando avanti di un break all’inizio delle frazioni, abbia potuto esprimersi al meglio. Tuttavia, secondo il torinese le cose stavano un po’ diversamente: “Ovvio che partire con il break di vantaggio può dare più tranquillità, però poi mantenerlo non è facile. Lui è riuscito sempre ad avere il controllo dello scambio e a non concedermi chance. Ha mantenuto un livello molto alto per tutta la partita“.

Valutando le cose in ottica futura, le idee di Lorenzo sono le seguenti: “Sono abbastanza contento del livello che sto esprimendo, sto crescendo e il mio obiettivo è quello di ottenere il mio nuovo best ranking e avvicinarmi al livello di gioco di Jannik. Programmi? Torno in Italia e poi parto per la Cina, dove ho in programma di giocare a Zhuhai“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini

Foto: LaPresse