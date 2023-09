US Open, Sinner: oltre al danno, la beffa. Perde anche una posizione nel ranking ATP

Oltre al danno anche la beffa. Jannik Sinner non dimenticherà tanto facilmente questo ottavo di finale degli US Open 2023 contro il tedesco Alexander Zverev. Una partita dai connotati di maratona in cui è stato il teutonico a prevalere al quinto set, con Jannik afflitto dai crampi dal terzo parziale e comunque in grado di trascinare il proprio avversario al quinto parziale.

Sfortunatamente, la tanto agognata vittoria non c’è stata ed è saltata l’attesa sfida nei quarti contro Carlos Alcaraz, che quindi giocherà contro Zverev. Una sconfitta che ha anche delle ripercussioni importanti nella classifica mondiale perché, considerando la qualificazione ai quarti di finale del Major del russo Andrey Rublev, quest’ultimo ha scalzato dalla sesta posizione Sinner, scalato in settima.

RANKING ATP AGGIORNATO

1. Novak Djokovic SRB 10155 punti

2. Carlos Alcaraz ESP 8175 punti

3. Daniil Medvedev RUS 6440 punti

4. Holger Rune DEN 4710 punti

5. Stefanos Tsitsipas GRE 4615 punti

6. Andrey Rublev RUS 4515 punti

7. Jannik Sinner ITA 4465 punti

8. Taylor Fritz USA 3955 punti

9. Casper Ruud NOR 3560 punti

10. Alexander Zverev GER 3030 punti

Un’evidenza che non farà piacere al giocatore nostrano, spinto da ben altre aspirazioni nel corso di questo Major. Un torneo che invece ha confermato anche dei limiti dal punto di vista fisico ancor più che tecnico nella gestione dei turni, come la problematica dei crampi certifica.

