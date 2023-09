US Open 2023, nessuno dei favoriti agli ottavi con il percorso netto: almeno un set perso dai primattori

I nomi dei sedici giocatori che hanno avuto accesso agli ottavi di finale degli US Open 2023 sono noti. Un’avventura in cui non sono mancate le sorprese, tenuto conto delle tante battute d’arresto delle teste di serie, su tutte quelle del danese Holger Rune (n.4), del norvegese Casper Ruud (n.5), finalista a New York l’anno passato, e del greco Stefanos Tsitsipas (n.7).

Un Major quindi che ha visto l’uscita di scena anticipata di interpreti di un certo spessore, oltre al fatto che negli ottavi sono veramente pochi i tennisti ad arrivarci con il percorso netto, ovvero senza aver perso un set. Tra costoro, solo l’americano Taylor Fritz (testa di serie n.9) e il croato Borna Gojo possono vantare questo status.

I principali favoriti, infatti, non sono stati perfetti: Carlos Alcaraz ha concesso un set ieri nel terzo turno a Daniel Evans; Daniil Medvedev ha perso un set nel secondo turno contro l’australiano Christopher O’Connell; Novak Djokovic è stato costretto alla rimonta, sotto di due set contro il connazionale Laslo Djere, nel terzo turno; Jannik Sinner ha ceduto un parziale a Stan Wawrinka ieri.

Inciampi che possono avere una duplice lettura: da un lato il fatto che non vi possa essere nulla di scontato nella valutazione del tabellone e dall’altro la capacità dei migliori di riuscire venire a capo dei match nonostante una giornata non particolarmente positiva. Alla fine, ne rimarrà soltanto uno…

