US Open 2023, Medvedev e Shelton con l’arduo compito di scongiurare la finale Alcaraz-Djokovic

Siamo alle final four. Gli Us Open 2023 sono in dirittura d’arrivo: quattro giocatori ancora in lizza per alzare il trofeo di Flushing Meadows che ha rispettato, in gran parte, i rapporti di forza del tennis internazionale. Tre dei quattro semifinalisti sono infatti i più forti e costanti sul cemento, con il quarto giocatore che, più che un ‘imbucato’, ha imboccato la strada che potrà renderlo grande. Da qui a dire che Daniil Medvedev e Ben Shelton eviteranno la finale attesa da tutti fra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic… ce ne passa.

Partiamo dalla zona alta del tabellone, quella presidiata dall’iberico che nel suo cammino ha incontrato qualche difficoltà solo con Daniel Evans, ma dovute più che altro ad un momento di flessione mentale. Nessuna difficoltà con Alexander Zverev, fiaccato dalla maratona con Jannik Sinner; dall’altra parte il russo ha sicuramente riacquisito delle certezze dopo aver battuto in rimonta Alex De Minaur, artefice della sua eliminazione a Toronto, agli ottavi di finale, tanto da non lasciare scampo al connazionale Andrey Rublev. Il bilancio tra gli ultimi due vincitori a New York è in favore di Alcaraz, che ha vinto due degli ultimi tre scontri; l’unico sul cemento è la finale di Indian Wells di questa stagione, in cui Medvedev raggranellò solo cinque giochi.

Dall’altra parte, è Shelton il vincitore della lotteria che assegnava come premio un posto in semifinale con Djokovic. Nella zona bassa del tabellone le teste di serie sono cadute una dopo l’altra ed il serbo, sicuro del suo ritorno al numero 1 al mondo, ha viaggiato perlopiù a velocità di crociera dopo lo spavento con Laslo Djere, superando di slancio sia Borna Gojo che Taylor Fritz. Ma di fronte avrà un giovane virgulto pronto a tutto, e che può avere le armi quantomeno per infastidirlo: mancino, capacità di coprire tutto il campo e palla che quando può, viaggia in maniera impressionante. Dalla sua anche l’esaltazione di giocare la prima semifinale Slam dopo aver battuto Frances Tiafoe.

Tornando all’incipit di questa presentazione, a Medvedev e Shelton tocca un compito ingrato, quello di evitare una finale che probabilmente vorrebbero tutti. La rivincita di un commovente Wimbledon, una partita di cui si parlerà nei prossimi decenni. Una partita, una sfida, di cui tutti vogliono vedere l’ennesimo atto da trascrivere nei libri di storia del tennis.

Foto: LaPresse