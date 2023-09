US Open 2023, Jannik Sinner contro Stan Wawrinka: la curiosa coincidenza del Louis Armstrong Stadium

A volte ritornano. Jannik Sinner scende in campo quest’oggi per giocarsi l’accesso agli ottavi di finale degli US Open 2023. L’altoatesino (n.6 del mondo) affronterà lo svizzero Stan Wawrinka e il significato della partita è molto speciale.

C’è una curiosa coincidenza che caratterizza questo match. I due, infatti, si ritroveranno poco più di quattro anni dopo sempre a New York e sempre sul campo del Louis Armstrong Stadium. Era il 27 agosto del 2019 e Sinner, alla prima esperienza assoluta a livello Slam, affrontò un Wawrinka che in quel momento era testa di serie n.23.

Una partita che vinse l’elvetico 6-3 7-6 (4) 4-6 6-3, forte ancora di una continuità di rendimento diversa rispetto al 18enne tennista nostrano.

Di acqua ne passata sotto i ponti e dove c’è stato il primo incrocio ci si ritroverà, considerando il bilancio positivo nelle ultime tre sfide per Jannik contro il rossocrociato:

– Wimbledon 2022: Sinner b. Wawrinka 7-5 4-6 6-3 6-2

– Rotterdam 2023: Sinner b. Wawrinka 6-1 6-3

– Indian Wells 2023: Sinner b. Wawrinka 6-1 6-4

Il nostro portacolori, nei primi due turni di questa edizione a Flushing Meadows, ha ben impressionato, ma anche Stan ha fatto vedere qualità e una buona tenuta, come nel successo in quattro set contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 7-6 (6) 6-7 (6) 6-3 6-2 del secondo round. Ci si giocherà quindi l’approdo agli ottavi, lì dove tutto è iniziato.

Foto: LaPresse